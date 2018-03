Toyota will in Europa künftig keine Diesel-Pkw mehr verkaufen. Wie der japanische Autobauer mitteilte, soll die Auslaufphase schon in diesem Jahr beginnen. Der Präsident von Toyota Motor Europa, Johan van Zyl, sagte in Genf, der Konzern werde sich nun auf Hybride konzentrieren und keine neue Pkw-Dieseltechnologie mehr entwickeln.