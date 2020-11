Bis heute ist die Wirtschaft im Osten schwächer und kleinteiliger, es gibt kein einziges DAX Unternehmen. Aus dem Sichtfeld gerät aber oft, welche Lösungen der Osten auch für die eigenen Probleme zu bieten hat. Gerade in den Kommunen wird gegen Abwanderung und für Bildung, Digitalisierung und um die eigene Zukunftsfähigkeit gerungen. In den Kommunen hat die Frage "Was will der Osten, und was braucht er?" einen sehr hohen Stellenwert. Gerade in den ländlichen Regionen gibt es eine wachsende Abkehr von den etablierten Parteien und eine hohe Politikverdrossenheit. Für die Bürgermeister und Gemeindevertreter heißt das nicht nur ständiges Ringen um Bürgerbeteiligung, sondern auch der Kampf gegen Entscheidungen, die an höherer Stelle für die Region getroffen werden.