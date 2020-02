Fast 130 Jahre lang wurde in der alten Brauerei in Dessau Bier gebraut. Hans Kreisel hat sein Leben lang auf dem weitläufigen Industriegelände gearbeitet. 1947 hat er hier als Lehrling angefangen. Dann kam die Wende und die Brauerei wurde im Eiltempo durch die Treuhand verkauft, wie sich der heute 88-Jährige erinnert: "Das ging ruckzuck und dann war Feierabend. Es war eben sozusagen alles auf Abbruch."

Neuer Markt für Westbrauereien

Volkswirt Prof. Karl-Heinz Paqué Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Dessauer Brauerei war eine der größten in der DDR. Vor 1990 arbeiteten in dem VEB Getränkekombinat Dessau mehr als tausend Leute. Der Bier-Ausstoß lag bei fast einer Million Hektoliter. Doch mit der Wende kam die Westkonkurrenz, die auf neue Absatzmöglichkeiten aus war, wie der Volkswirt Prof. Karl-Heinz Paqué von der Universität Magdeburg erklärt: "Das war wie in der Ernährungswirtschaft insgesamt, dass man bei einer Bevölkerung von rund 16 Millionen Ostdeutschen natürlich einen Markt witterte."

Aufbruchsstimmung im Westen, Neugier im Osten

Alexander Hofmann von der Gesellschaft für Geschichte des Brauwesens Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Westbrauereien kamen zuerst mit improvisierten Verkaufsständen, dann mit Bier-Lieferungen in großem Stil. Viele Brauereien aus der Bundesrepublik hatten in den 1980er-Jahren eher mäßige Geschäfte gemacht, weil im Westen immer weniger Bier getrunken wurde. Alexander Hofmann von der Gesellschaft für Geschichte des Brauwesens e.V. beschreibt die Aufbruchsstimmung im Westen Deutschlands so: "Dort hatte man einen gesättigten Markt und jetzt hatten wir einen hungrigen Markt auf der anderen Seite. Man war im Endeffekt nicht mit Marken und mit verschiedenen Geschmäckern dort verwöhnt wurden. Und jetzt öffnete sich die Grenze, und alle waren hungrig drauf, was Neues auszuprobieren. Und dort gab es die Chance erst einmal zu begeistern."

Von der Treuhand an Paulaner verkauft

Die Dessauer Brauerei wurde rasch zur Vertriebsstation für Paulaner. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Von München aus drängte auch der bayerische Unternehmer Josef Schörghuber auf den Markt im Osten. Zu seiner Unternehmensgruppe gehörte unter anderem die Paulaner Brauerei. 1991 kaufte er von der Treuhandanstalt die Brauerei Dessau. Der effektive Kaufpreis damals lag mitsamt 200.000 Quadratmeter Grundstücksflächen bei 1,8 Millionen D-Mark. So wie in Dessau hatte die Treuhand bis Ende 1991 nahezu alle Ostbrauereien an Braubetriebe aus der Bundesrepublik verkauft. ´

Hoffnung bis zuletzt

Als Betriebsrat sah Michael Pützschler 1994 dem drohenden Ende entgegen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Brauerei in Dessau diente von Anfang an als Vertriebsstation für die Biere aus Bayern. Gleichzeit sank der Absatz der Marke Dessauer, dem eigentlich hier gebrauten Bier. Anfang 1994 war die Zahl der Beschäftigten bereits auf 125 gesunken, und die Angst, der Betrieb werde bald ganz schließen, wuchs. "Sollte sich der Absatz weiterhin zurückbewegen, vermuten wir, dass wir das nächste Jahr wohl kaum überleben werden", sagte der damalige Betriebsrat Michael Pützschler 1994 in einem Interview. Heute lebt er am Rande des Schwarzwalds, denn wie viele andere ist er wegen der Arbeit in den Westen gezogen. Der Niedergang der Brauerei Dessau beschäftigt ihn bis heute, denn er und die ganze Belegschaft wollten eigentlich gerne weitermachen: "Wir hatten ja alle Hoffnung, dass es jetzt vielleicht doch klappt, dass es vorwärts geht. Wir waren alle motiviert und wollten, aber es ging eben nicht."

Niedergang und Ende

Michael Pützschler erinnert sich noch gut, wie er und andere Betriebsräte 1994 in die Münchner Konzernzentrale bestellt wurden. Nachdem es bei einer Abstimmung im Aufsichtsrat zu einer Pattsituation gekommen war, zog der Gesellschafter einen Beschluss hervor, mit dem er das Ende des Brauereistandorts Dessau besiegelte.

Das Ende der Brauerei Dessau beschäftigt Michael Pützschler bis heute. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Betriebsrat Pützschler wandte sich an die Treuhand, forderte eine Einhaltung der Beschäftigungsgarantie, die die Paulaner Brauerei der Treuhand gegeben hatte. Karl-Heinz Rüsberg, der Chef der Treuhandniederlassung in Halle, war empört über die Entwicklung in der Dessauer Brauerei. Gegenüber der "Umschau" forderte er damals frustiert, "dass sie aus diesem Konzern auch mit neuen innovativen Produkten kommen. Und wenn das eine nicht geht sollen sie gefälligst was anderes machen, damit die Arbeitsplätze geschaffen und erhalten werden. Genau das fordere ich!"



Passiert ist aber nichts. Die Produktion in Dessau wurde gestoppt. "Man war wütend, klar", sagt Michael Pützschler rückblickend, "aber man war auch machtlos, ohnmächtig. Was sollte man machen?"

Ostbiere aus dem Westen

Aus rechtlichen Gründen wurde der Name verändert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zur gleichen Zeit wurde in Bayern die Produktion hochgefahren. Paulaner ließ das Dessauer Bier, etwa der Sorte Castor, jetzt in München herstellen. Kapazitäten hatte man genug, Um sich rechtlich abzusichern, benannten die Bayern das Bier um: Aus "Dessauer" wurde der "Alte Dessauer".



Im Westen produzieren, im Osten verkaufen, so machten es viele. Köthener Bier beispielsweise kam nicht mehr aus Köthen, sondern aus dem hessischen Pfungstadt.



Die Brauerei in Dessau wurde zur reinen Vertriebsstation – für Biere aus dem Westen. Die Gärtürme wurden 1995 nach Holland verkauft.

Brauereisterben im Osten

Überall in den neuen Bundesländern war die Bierproduktion massiv eingebrochen. In Sachsen-Anhalt etwa wurden 1989 noch 3,8 Millionen Hektoliter Bier produziert. 1994 waren es nur noch 1,2 Millionen Hektoliter. Die Zahl der Brauereien ging stark zurück, wie Alexander Hofmann mit Zahlen belegt: "Wenn man zurückschaut in das Land Sachsen-Anhalt, da ist es vielleicht am krassesten: Dort haben wir von 24 Brauereien um die Wende im Jahr 2001 nur noch fünf. Das ist schon extrem. Auch in Sachsen ist es deutlich zu spüren: von 50 im Jahr 1989 auf 31 im Jahr 2001."

In dieses Vakuum stieß nach der Wende die Gilde Brauerei aus Hannover mit dem Kauf von Hasseröder. Die kleine Traditionsbrauerei wurde zu einem der modernsten Brau-Betriebe Europas ausgebaut.

Erfolgreiche Wiederbelebung von Ost-Marken

Volkswirt Prof. Karl-Heinz Paqué kennt neben den massiven Investitionen noch einen weiteren Faktor für die erfolgreiche Wiederbelebung ostdeutscher Biere: "Werbekampagnen, die die alten Marken wiederbelebten, waren in einzelnen Fällen sehr erfolgreich. Ich denke zum Beispiel an Radeberger Bier, da gab es dann schnell wieder steigende Absatzzahlen. Heute heißt der ganze Konzern, der Binding-Konzern, nicht mehr Binding, sondern ist jetzt nach Radeberger genannt und ist meines Wissens einer der größten Braukonzerne in Deutschland."

Frisches Bier aus Dessau