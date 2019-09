Kultkamera Praktica Das Ende des DDR-Kameraherstellers Pentacon

Die Praktica war für die DDR so legendär wie Rotkäppchen-Sekt oder Spee-Waschmittel: Eine Marke, die nicht nur in den ostdeutschen Haushalt gehörte, sondern auch den Sprung aufs internationale Parkett schaffte. Die Kamera entstand in den Werken des VEB Pentacon Dresden. Das Kombinat stellte rund 40 Jahre lang Fotoapparate, Kinogeräte und Diaprojektoren her – bis 1990. Am 2. Oktober liquidierte die Treuhand den traditionsreichen Betrieb.

von Lydia Jacobi, MDR AKTUELL