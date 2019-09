Die Treuhandpolitik hat im Erzgebirge tiefe Spuren hinterlassen. Zum Beispiel bei Albrecht Mayer, der seine Gefühle kaum verbergen kann. Der heute 77-Jährige war als Ingenieur maßgeblich an der Entwicklung des Wunder-Kühlschranks beteiligt.

Scharfenstein bei Chemnitz ist das Herz der DDR-Kühlschrank-Produktion. Im Bahnhofsgebäude erinnert eine kleine Ausstellung an die Kältetechnik-Tradition im Erzgebirge, die fast 100 Jahre zurückreicht. Da steht er, der erste Kühlschrank der Welt ohne den Ozon-Killer Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW). Damals war das eine Sensation.

Doch fast 30 Jahre später beschäftigt Albrecht Mayer nicht mehr so sehr der Kühlschrank. Er muss immer wieder an die Treuhand denken und an die Gespräche, die er geführt hat. Darunter waren viele Warnungen: