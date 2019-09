In diesem Jahr feiert Polstermöbel Oelsa 150 Jahre Firmenjubiläum. Die historischen Mauern der Produktionsstätten in Rabenau haben einiges erlebt.

DDR-Geschichte im Kleinen

1870 sei die Produktionsstätte gebaut worden, die Fundamente stammten aus dem Mittelalter, erzählt Dr. Andreas Käppler, Inhaber und Geschäftsführer der Oelsa Polstermöbel GmbH, und fügt etwas später hinzu:

An unserem Unternehmen kann man die gesamte deutsche Wirtschaftsgeschichte wunderbar darstellen. Andreas Käppler, Oelsa GmbH

"Auch alle Verwerfungen zu DDR-Zeiten mit Kombinatsbildung und Stammbetriebsbildung. Haben wir alles hier erlebt. Die größte Herausforderung war die Wende."

Veränderungen nach der Wende

Märkte und Vertriebswege brachen zusammen. Produkte waren nicht wettbewerbsfähig. Dagegen hatte Westdeutschland die leistungsstärkste Polstermöbelindustrie Europas zu bieten. Käppler, studierter Betriebswirt, kannte die Strukturen im Ausland und wusste, dass Oelsa nicht mithalten kann. Also suchte er Rat bei Kollegen in Bayern:

"Ich hatte unmittelbar am 6. Dezember – weil es Nikolaus war, weiß ich das noch – schon ein erstes Treffen mit dem Marktführer der Polstermöbelbranche in Taufkirchen. Nach wenigen Wochen hatte ich dort Zugang zu allen Unterlagen, habe dort also unwahrscheinlich viel gelernt. Alles, was wir an Rotlichtbestrahlung hatten, das fehlte mir an Finanz- und steuerlichen Dingen, aber das ließ sich lernen."

Dafür machte sich die gute betriebswirtschaftliche Ausbildung in der DDR bezahlt. Und das sollte noch wichtig werden. Zunächst musste der Betrieb in Oelsa quasi über Nacht von Serienproduktion auf Kommissionsfertigung, also individuell bestellte Stücke, umstellen:

"Da haben hier abenteuerliche Zustände stattgefunden, dass wir gar nicht mehr wussten, wo oben und unten ist und jedes Wochenende an den Himmel geschaut haben. Weil wir alle Möbel auf den Hof gestellt und dann sortiert haben: Der Sessel, der gehört dort hin und so weiter. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen."

Welche Rolle die Treuhand spielte

Die Treuhand hat zu dieser Zeit nur geholfen, das operative Geschäft aufrechtzuerhalten – also Löhne zahlen, Material beschaffen. Unterdessen bahnte Andreas Käppler mit seinen Mitstreitern einen Kooperationsvertrag mit dem bayerischen Partnerunternehmen an. Im Polstermöbelbetrieb Oelsa flogen derweil bei Gewerkschaftsversammlungen die Fetzen:

"Nach so ein, zwei legendären Veranstaltungen haben die Leute schon gespürt, was sie an ihrer Geschäftsleitung vor Ort hatten. Und wir mussten damals auch gegenüber der Treuhandanstalt nachweisen, dass die Belegschaft hinter uns steht. Und wenn ich da so an Betriebsratsergebnisse und Belegschaftsbefragungen denke – das waren DDR-Wahlergebnisse."

Dann platzte der Deal mit den Bayern trotzdem, weil sich herausstellte, dass das Unternehmen in Taufkirchen schon zu viele defizitäre Töchter hatte. Käppler durchlebte schlaflose Nächte und musste zur Treuhand nach Berlin, saß dort am Tisch mit Unternehmens- und Steuerberatern und Vertretern der Banken: