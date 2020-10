"Ostdeutsch sein" - in erster Linie bedeutete das für mich immer: Es gibt keine Religion. Und gleichzeitig bedeutete es auch: doch, es gibt eine! Nämlich dieses Gruppen-Gefühl, das ich aus der DDR kannte.

Denn eigentlich war die damalige Religion, dass man mit Menschen zusammenlebte und zusammenarbeitete und gemeinsam eine gute Zeit hatte. Gleichzeitig gab es natürlich schon immer Randgruppen und Freigeister, die sich nicht einfügen wollten. Als Kind habe ich diese Unterschiede nicht verstanden. Mir wurde ja auch beigebracht, sich in eine Gruppe zu fügen, sei eine ganz tolle Sache. Ich hab‘s versucht, aber merkte gleichzeitig, dass mir nicht klar war, was eigentlich meine Perspektive in diesem Land – in der DDR – sein sollte. Das Bewusstsein darüber, sich überlegen zu müssen, wo der eigene Platz ist, wuchs in dieser Zeit. Und dann kam die Wende – und alles war auf einmal komplett anders.

Aber es heißt nicht, auf einmal wäre alles möglich gewesen. Das Gefühl glich eher einer Überforderung: Oh Gott, was ist jetzt los?



Die neu gewonnene Freiheit war erstmal auch eine Form der Perspektivlosigkeit. Ich war noch sehr jung, vor meinen Augen änderte sich alles – zum Beispiel das Schulsystem. Schule war so gar nicht meins, Stillsitzen und mir Dinge in den Kopf prügeln konnte ich nie. Mit der Wende wurde das alles auf den Kopf gestellt. Man musste sich sofort – so wie es einem zu DDR-Zeiten erzählt worden war – für eine Gruppe entscheiden, um dazu zugehören: rechts oder links.



Das habe ich nie verstanden und auch damals nicht gekonnt. Ich geriet zum Außenseiter - ein Freak, ein Alien, der Typ, den man immer gefragt hat: was ist denn jetzt deine Meinung?

Plattenspieler oder Mofa?

Eine anfängliche Unsicherheit, aus der ich aber lernen konnte, dass ich meine Entscheidungen in Möglichkeiten umwandeln kann und plötzlich gelang mir das. Ich bekam Chancen, die ich nicht in einer fortbestehenden DDR sehr wahrscheinlich nicht gehabt hätte – und dafür bin ich immer noch sehr dankbar.

Heute glaube ich: Wäre das alles nicht passiert – Wende, Nachwendezeit – ich wäre vermutlich Polizist geworden und würde Judo für Kinder unterrichten. Was man damals halt irgendwie so gemacht hat.

Erst mit der Wende fing ich an, mich für Musik zu interessieren. Als Jugendlicher entdeckte ich: Musik ist eine universelle Sprache. Mit Musik kann lässt sich jedes Gefühl transportieren und verarbeiten. Und die Musik bot plötzlich auch eine Perspektive. Ich sagte mir "okay, in dieser Richtung willst du arbeiten und Geld verdienen". Nur in welcher Form das gehen sollte, war noch nicht klar. Irgendwie hatte ich wohl schon immer einen gewissen Spaß daran, anderen Menschen meinen Musikgeschmack aufzudrängen. Deshalb fiel die Entscheidung nicht schwer, als die Frage aufkam, wofür ich mein Geld der Jugendweihe ausgeben will: Mofa oder Plattenspieler?

Die ersten Partys im Jugendclub fanden statt - so lief das mit dem Techno: eine Anlage hinstellen und laut Musik machen. Dann setzte eine Zeit ein, die es bestimmt auch an anderen Orten gab, aber sicher fühlte sie sich nirgends so an, wie in Berlin.

Freiheitsschlag: Techno in (Ost-)Deutschland

Ich habe diese Zeit und dieses Gefühl vor allem in Berlin, aber auch in Leipzig, Dresden und ein Stück weit in Städten wie Frankfurt/Oder und Cottbus und Rostock erlebt: Ostdeutschland ist die Welt meiner Jugend und diese Ost-Städte, ihre Architektur, das Lebensgefühl dieser Orte, da denke ich mir heute noch: "Wow!"



Techno ist meine Art von Musik, die ich hier lieben gelernt habe, die in diesen Städten stattgefunden hat - dieses roughe, schnelle und industrielle. Das ist nicht nur so eine Sache - das ist ein Lifestyle! Den bewundern mittlerweile Menschen überall auf der Welt. Für viele andere, auch international, ist das bis heute noch ein Thema: der Mauerfall, meine DDR-Vergangenheit und diese Musik. Das spielt alles zusammen. Und wenn das alles nicht so und mit einer derartigen Intensität passiert wäre, dann würde ich heute keinen Text dazu schreiben.

Es war eine wilde Zeit hier in Deutschland und für mich hat sich irgendwann herauskristallisiert, dass genau dies auch mein Weg war, den ich jetzt noch immer gehe. Für mich notwendig, um am Leben zu bleiben, um wach zu bleiben. Meine Frau sagt dazu: "Du hast dir die Challenge ja ganz bewusst ausgesucht."

Die Schönheit des Ost-Deutschen

Mein "Ostdeutsch sein" ist natürlich auch nicht weit von dem entfernt, was es bedeutet ein Teil von Deutschland zu sein – das weiß ich heute, nachdem ich diesen ganzen Weg bis hierher gegangen bin. Dennoch: es gibt sicher ein paar klassische Dinge, die ich von meinen Eltern und Großeltern übernommen habe und die bis heute geblieben sind.

Deutschland ist wiedervereint - seit 30 Jahren! Ost- und Westdeutschland gibt’s trotzdem noch, genauso wie es Bayern, Hamburg und Brandenburg oder Christen, Muslime und Buddhisten gibt. Ich finde das toll, für mich macht das Deutschland aus. Und wenn ich lange weg war, merke ich, hierher nach Hause zu kommen, macht mich sehr glücklich.