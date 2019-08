25 Jahre lang lagen die Treuhand-Akten unter Verschluss. Nun werden sie von Historikern ausgewertet. Auch "Plusminus" darf sie erstmals sichten, darunter Akten zu Foron. In einem Dokument heißt es, das Unternehmen sei nicht sanierungsfähig. Selbst detaillierte Pläne zum Arbeitsplatzabbau wurden schon ausgearbeitet. Es ist ein Todesurteil, datiert auf den November 1991 – mehr als ein Jahr vor der Präsentation des Öko-Kühlschranks. War das frühe Urteil entscheidend für das Sterben von Foron? Die Treuhand hielt an diesem Plan trotz des neuen modernen Produkts fest. Als "Plusminus" das Dokument dem ehemaligen Foron-Mitarbeiter Dieter Scharschmidt zeigt, wird klar: Die Belegschaft kannte diese Pläne nicht. "Das habe ich nicht gewusst", sagt Schaarschmidt. "Man konnte zwar ahnen, wie das dort so abläuft in der Treuhand, aber dass so schnell schon der Stempel drunter ist, habe ich nicht gewusst." "Von der Treuhand redet niemand positiv", sagt seine frühere Kollegin Margitta Franke.