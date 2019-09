Die Gespräche mit den ersten beiden Interessenten sind laut Treuhand-Akten sehr konkret: Die Indonesier wollen am Hauptstandort in Zschopau Motorräder in großen Stückzahlen herstellen und schon in zwei Jahren in die Gewinnzone kommen. Die Firma aus Taiwan plant, an einem Nebenstandort mit 600 Mitarbeitern Zulieferteile und neu entwickelte Motorräder zu bauen. Mitarbeiter von MZ erinnern sich, dass auch Vertreter von BMW im Werk waren, um eine Übernahme zu prüfen. Sogar die Gründung einer Motorrad-Sparte von Volkswagen in Zschopau soll im Gespräch gewesen sein. Doch am Ende ziehen sich alle Interessenten zurück.