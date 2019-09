Seibel sagt: "Insofern gab es Privatisierungen, die wurden sehr sorgfältig vorbereitet. Und über die wurde mindestens monatelang, wenn nicht sogar länger als ein Jahr verhandelt. Dass mir nichts, Dir nichts Betriebe platt gemacht wurden, das ist sicher auch vorgekommen. Aber alles in allem muss man fairerweise sagen, dass das die Ausnahme darstellte." Seibel zieht eine durchwachsene Bilanz. Die Treuhand habe eine nie dagewesene Aufgabe erledigen müssen. Sie habe in kürzester Zeit mehr als 8.000 Großbetriebe privatisiert. Dass da Glücksritter das schnelle Geld suchten, dass da auch Schmiergelder flossen, ist aktenkundig. Und doch, sagt Seibel, hatte die Schließung vieler Fabriken, die Entlassung Millionen Ostdeutscher andere Gründe.

Generell muss man eben daran erinnern, die Wirtschaftsgeschichte der ostdeutschen Bundesländer begann ja nun nicht wie in einer Stunde null am 1. Juli 1990. Sondern es gab ja eine Vorgeschichte von 40 Jahren DDR-Wirtschaftsgeschichte. Und das wird leicht vergessen.

Am 1. Juli 1990 wird in der DDR die D-Mark eingeführt. Löhne und Gehälter werden fortan 1 zu 1 in der neuen Währung gezahlt. Die Betriebe sind aber noch die alten, marode und oft ineffizient. Über Nacht müssen sie nun Produkte herstellen, die in harter Währung bezahlt werden. Das schafften nur wenige, sagt der letzte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière.