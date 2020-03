Die neu geschaffene Gesellschaft, so deren Manager, sollte in Osteuropa unbedingt mitmischen, denn viele DDR Betriebe lebten schließlich von den guten Verbindungen zu osteuropäischen Märkten, die nun beinahe komplett weggebrochen waren. Die Treuhand Osteuropa sollte diesen Verbindungen nachgehen und "beim Aufbau marktwirtschaftlicher Strukturen in ost- und mitteleuropäischen Ländern" beratend zur Seite stehen. Mitleidlos jedoch umriss der "SPIEGEL" 1994 die eigentlichen Absichten, die die Treuhand-Manager mit der Gründung der Osteuropa-Treuhand verfolgt hatten: "Mit der TOB wollte die staatliche Treuhand beim großen Monopoly um Staatsknete dabeisein, bezahlen musste der Finanzminister." Einziger Gesellschafter der Treuhand Osteuropa war die dem Bundesfinanzministerium unterstellte Treuhandanstalt. Der ursprüngliche Plan, die Treuhand Osteuropa auf eigene finanzielle Füße zu stellen, ging bis zu deren späterer Privatisierung nie auf.

Die Mitarbeiter der Gesellschaft arbeiteten im Lauf der Jahre an etwa zwei Dutzend größeren und kleineren Beratungsprojekte in Ungarn, in den baltischen Staaten, in Mazedonien, Bulgarien und Rumänien. Einen relativ großen Auftrag konnte sich die Treuhand Osteuropa Ende 1992 sichern. Es ging um die Privatisierung von etwa 3.000 staatlichen Betrieben in der Nähe von Moskau. Die TOB organisierte aber auch Workshops und Seminare, vergab Aufträge an Wirtschaftsprüfer und steckte einmal auch viel Geld in ein "Handbuch der Privatisierung für osteuropäische Manager", das die Mitarbeiter des Bundesrechnungshofs umgehend als Beispiel für Geldverschwendung und Intransparenz brandmarkten.