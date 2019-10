Methode der Datenanalyse In den Betrieben der Treuhand arbeiteten 1990 noch etwa vier Millionen Menschen. 1994, als die Treuhand den Großteil ihrer Arbeit beendete, waren es noch 1,5 Millionen. Auf Kreisebene fehlen solche Zahlen.



Grundlage der Analyse ist eine Treuhand-Liste von 1994 mit rund 8.000 Industriebetrieben. Landwirtschaftsbetriebe oder Dienstleistungsfirmen, die von der Treuhand ebenso privatisiert wurden, sind bei der Analyse nicht berücksichtigt worden. Von diesen 8.000 Betrieben waren 2.500 im Jahr 1994 schon abgewickelt oder in Abwicklung befindlich. Um die Frage nach der Zahl der abgewickelten Arbeitsplätze zu beantworten, wurden die Betriebe nach Betriebsgröße sortiert. Da in der Treuhand-Liste lediglich nach Größenklassen von "unter 50", "51 bis 100" usw. bis "über 1.000" Mitarbeitern unterschieden wird, wurden diesen Angaben Zahlenwerte zugeordnet: 50, 75 usw. bis 1.000. Ein Betrieb mit der Angabe "in Abwicklung" oder "abgewickelt" bedeutete in dieser vereinfachten Berechnung den Verlust dieser Jobs.



Die untersuchten Betriebe wurden Landkreisen und kreisfreien Städten in Ostdeutschland zugeordnet und dann mit den Wahlergebnissen bei den Landtagswahlen 2019 verglichen.