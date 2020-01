Wenn westdeutsche Geschäftsleute in die DDR kamen, übernachteten sie oftmals in Interhotels. Davon gab es zur Wende 35: acht in Dresden, sieben in Berlin, sechs in Leipzig, der Rest über die ganze DDR verteilt. Die Hotels waren eine einträgliche Gewinnquelle, denn die Gäste aus dem Westen mussten ja irgendwo übernachten und hatten keine große Auswahl.

Auch nach der Wende erfolgreich

Betrieben wurden die Häuser vom Volkseigenen Kombinat Interhotel. Sie befanden sich stets zentrumsnah in bester Lage und waren baulich in der Regel in einem guten Zustand. Auch nach der Wende war die Auslastung mehr als gut, wie sich Jörg Tempel, der damalige Direktor des Interhotels Gera erinnert: "Wir hatten einen riesengroßen Markt. Ab 1990 waren die Interhotels voll. Ich hatte Belegungen in Gera, die gingen nahe an 100 Prozent – aufs Jahr gerechnet!"

Auftrag zur Rettung

das Interhotel Warnow in Rostock Bildrechte: imago/Frank Sorge Die Chancen, die Hotels erfolgreich weiter betreiben zu können, standen also gut. Die Regierung Lothar de Maizière beauftragte Dr. Manfred Domagk mit der Rettung der Interhotel-Kette. Dormagk, bis 1990 Staatssekretär im Amt für Preise, erinnert sich: "Ich bekam einen Anruf aus dem Büro de Maizière mit der Mitteilung, dass ich dafür vorgesehen bin, die Treuhänderschaft über die Interhotel-Gruppe zu übernehmen."



Dormagk wollte die Hotels weiterführen und den Namen Interhotel erhalten. In Kooperation mit der westdeutschen Steigenberger-Gruppe und anderen Anteilseignern überführte er im Frühjahr 1990 das Volkseigene Kombinat Interhotel in eine AG. 13.000 Beschäftigte hofften, ihre Arbeitsplätze behalten zu können.

Zerschlagung statt Erhalt

Doch schon im Juli 1990 platzte der Plan. Treuhand-Chef Detlev Rohwedder kündigte an, die Kette zu zerschlagen. Dormagk ging auf Konfrontation – und konnte das Ende der Interhotels doch nicht abwenden. Wie auch, schließlich spielten im Hintergrund ganz andere Erwägungen eine Rolle, bei denen es nicht mehr um die Unternehmen und ihre Beschäftigten ging, sondern um das Vermögen aus Grund und Boden.

Das frühere Interhotel in Halle im Januar 2020. Bildrechte: imago images/Steffen Schellhorn Das belegen interne Treuhand-Akten, in denen es zum Beispiel heißt: "Die Vermögenslage wird wesentlich durch das Vorhandensein wertvoller Grundstücke bestimmt; es ist davon auszugehen, dass in Berlin die Preise bei 3.000 DM/Quadratmeter und darüber liegen werden und in den Bezirkstädten zwischen 500 und 1000 DM/Quadratmeter; zu überlegen wäre für bestimmte Standorte den Verkaufspreis aus dem Wert des Grund und Boden abzuleiten, weil der Hotelbetrieb eine geringere Rendite erwarten lässt." Man glaubt also nicht an einen dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg der Hotels und streicht lieber die Gewinne aus dem Verkauf ein.

Der frühere Geraer Hoteldirektor Jörg Tempel sieht noch ein weiteres Motiv hinter dem Interhotel-Ende: "Einen zusätzlichen Wettbewerber zu schaffen innerhalb Deutschlands, all das entsprach nicht den politischen und wirtschaftlichen Interessen." Sein Hotel wurde zusammen mit sechs weiteren Häusern von der Maritim-Gruppe übernommen – und 1995 abgerissen, um einem neuen Einkaufszentrum Platz zu machen. Andere Interhotels ereilte ein ähnliches Schicksal.

Auferstehung in Leipzig