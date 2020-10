Die Ostdeutschen sind schlauer, könnte das Fazit folgender statistischer Auswertung sein: In Ostdeutschland haben weit mehr Menschen einen Hochschulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung als in Westdeutschland. Dieser Anteil war bereits 1991 höher und ist es bis heute geblieben. Zudem war und ist der Bevölkerungsanteil ohne beruflichen Abschluss in Ostdeutschland deutlich geringer. Inzwischen ist der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschen jedoch nicht mehr ganz so groß.