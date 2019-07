Unser Trinkwasser, das kommt aus dem Wasserhahn – ist doch klar. Aber so klar ist das nicht: In Dürrejahren wie 2018 schmelzen die Vorräte dahin. Der Niederschlag im Winter hat in Sachsen zwar die Talsperren wieder aufgefüllt, doch für das Defizit im Boden hat es nicht gereicht. Aus Sicht von Professor Martin Socher vom Sächsischen Umweltministerium befinde man sich im Moment in einer "komplizierteren hydrologischen Situation" als in den Vorjahren. Noch ist er aber nicht beunruhigt.