Zahl der bezahlten Überstunden geht zurück

Die Pflegebranche entwickelt sich damit allerdings gegen den Trend. Betrachtet man alle Beschäftigten in Deutschland, gehen die erfassten Überstunden zurück. Enzo Weber hat tausende Datensätze für das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung ausgewertet. Betrachte man den aktuellen Durchschnittswert, komme man auf eine halbe bezahlte Überstunde pro Woche und Arbeitnehmer.

"Das war schon einmal mehr, das war schon einmal doppelt so viel Anfang der neunziger Jahre. Aber die bezahlten Überstunden, die sind deutlich zurückgegangen", erläutert Weber. Ein Grund sei die Einführung von Arbeitszeitkonten. Mit ihnen können Beschäftigte Überstunden leichter wieder abbummeln.

26 unbezahlte Überstunden pro Jahr

Doch was ist mit der unbezahlten Mehrarbeit, jenen Überstunden also, die in keiner Arbeitszeitabrechnung auftauchen? "Bei den unbezahlten Überstunden hat sich das Niveau über einen längeren Zeitraum, also seit der Wiedervereinigung, eigentlich nicht groß geändert. Jeder Deutsche, sagt Weber, komme auf rund 26 unbezahlte Überstunden pro Jahr.

Die meisten Überstunden fallen in der Logistik an

Doch offenbar kommt es auch hier auf die Branche an. Diesen Eindruck vermittelt eine Erhebung des internationalen Personaldienstleisters ADP mit deutlich drastischeren Zahlen. Er fragte 1.300 Deutsche in der Privatwirtschaft: Wie viel Arbeitszeit kommt pro Woche obendrauf? "Aus unserer Studie geht hervor, dass in den Bereichen Transportwesen die meisten unbezahlten Überstunden anfallen“, erläutert Artur Gieß. "Das sind 6 Stunden 55 Minuten. Dicht gefolgt vom Bereich IT / Telekom mit 6 Stunden 47 Minuten." In der Baubranche käme man auf 5 Stunden 48 Minuten.

Die Ergebnisse legen nahe: Auch unbezahlte Überstunden fallen vor allem dort an, wo Personalmangel herrscht. Und es betrifft Branchen, in denen die Bezahlung schlecht ist.