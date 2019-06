In der Bahn, an der Haltestelle, im Büro, auf der Toilette, im Bett. Wir sind immer online. Alle 13 Minuten zücken wir unser Smartphone. Das belastet nicht nur den Akku unserer Smartphones, sondern auch die Rechenzentren von Google, Facebook, Amazon, Netflix, Youtube, Twitch, Microsoft und Co.

Serverkapazität kaum ausgelastet

Viele Server sind kaum belegt. Bildrechte: imago/Google In den Rechenzentren ist der Stromverbrauch enorm: Experten schätzen, dass bald 20 Prozent des weltweiten Energiebedarfs auf das Konto der IT geht. Und so fordert Marina Köhn vom Umweltbundesamt, dass Internetkonzerne besser auf ihre Umweltbilanz achten. Zum Beispiel darauf, dass ihre Serverkapazität optimal ausgelastet wird. Die Rechenzentren könnten de facto viel mehr leisten, als sie es aktuell tun, kritisiert Köhn.

Software muss nachgebessert werden

Der IT-Sektor wird demnächst für genauso viele CO2-Emissionen verantwortlich sein wie der weltweite Flugverkehr. "Streaming ist das neue Fliegen", schrieb eine Zeitung neulich sogar.

Und der Internetverkehr und die Zahl der Geräte wachsen weiter. Jedes Mal, wenn wir unser Smartphone zücken, setzen wir den Internetverkehr in Betrieb, weil sofort E-Mails, Messenger-Nachrichten oder Updates abgerufen werden.

Ein erster Schritt, digitale Technologien nachhaltiger zu machen, sei die Software zu verbessern, sagt Marina Köhn.

Wir haben in den letzten Jahren ganz viel über die Energieeffizienz der Hardware gesprochen. Über Software hat keiner geredet. Und wir wissen, die Hardware wird immer schneller. Im Softwarebereich ist es leider genau das Gegenteil. Software ist immer langsamer geworden. Marina Köhn Umweltbundesamt

Blauer Engel bald auch für Softwareprodukte

Der Blaue Engel Bildrechte: dpa Deshalb arbeitet das Umweltbundesamt Köhn zufolge gerade daran, den Blauen Engel auch für Software vergeben zu können. Denn wenn Software nicht schlank programmiert ist, dauert es länger, bis sie zu einem Ergebnis kommt.



Doch auch der sogenannte Rebound-Effekt, eine Art Effizienzfalle, kommt hinzu: Die Akkus unserer Smartphones speichern mehr Energie als noch vor Jahren, dafür nutzen wir sie aber auch länger. Die Bildschirme heutzutage verbrauchen weniger Energie als Röhrenfernseher, dafür besitzen wir aber auch mehr Bildschirme.

Psychologe: Umweltschutzmotiv des Einzelnen entscheidend

Auch wenn wir all das wissen: Uns entsprechend zu verhalten, sei nicht so einfach, sagt Dr. Siegmar Otto, Umweltpsychologe von der Uni Magdeburg. Es komme immer darauf an, wie motiviert man sei umweltfreundlich zu handeln. Jeder Mensch habe eine unendliche Anzahl an Motiven, aber nur eines davon sei, die Umwelt zu schützen.

Menschen, die viel in der Natur sind, schützen die Umwelt eher. Bildrechte: dpa In der Summe hängt Ihr Umwelteinfluss, also zum Beispiel Ihr CO2-Fußabdruck davon ab, wie stark Ihr Umweltschutzmotiv ist. Dr. Siegmar Otto Umweltpsychologe