In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres haben Unwetter Versicherungsschäden in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro an Autos und Wohnhäusern angerichtet. Damit zeichne sich bislang ein "normales Schadensjahr" ab, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin mit.