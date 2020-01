Bisher, so Valet, treffe das deutsche Mess- und Eichgesetz nur die ganz allgemeine Aussage, dass eine Verpackung keine größere Füllmenge vortäuschen dürfe. Gleichzeitig müsse aber auch die Fertigpackungsverordnung genau ausführen, was eine Mogelpackung ausmache und wie ein Verstoß mit Bußgeldern zu ahnden sei. Solche eindeutigen und rechtlich bindenden Informationen fehlen jedoch sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene.

Dies bestätigt auch Andreas Fritz, Sachgebietsleiter für Fertigpackungen beim Regierungspräsidium Tübingen und zuständig für Eichämter. "In der deutschen Fertigpackungsverordnung werden Mogelverpackungen gar nicht erwähnt. Das Eichamt kann demnach keine Bußgelder verhängen. Zwar kann man die Hersteller anschreiben, de facto gibt es aber kein Druckmittel", sagte Fritz. Seiner Ansicht nach wolle das Bundeswirtschaftsministerium dazu auch keine konkreten Festlegungen treffen, und auch bei den Eichämtern seien die Meinungen gespalten. Fritz zufolge sähen einige Experten die Gefahr, dass ein Wettbewerbsnachteil entstehen könne, wenn auf nationaler Ebene nur Verstöße bei deutschen Herstellern sanktioniert würden. Denn für den EU-weiten Handel mit Lebensmitteln gilt: Was in einem EU-Land anerkannt wird, darf in einem anderen nicht illegal sein.