DHU: Nur jede dritte Einweg-PET-Flasche wird recycelt Vielen Verbrauchern ist der Unterschied zwischen Einweg- und Mehrwegpfand gar nicht bewusst. Sie gehen davon aus, auch mit dem Kauf von Kunststoffflaschen, für die sie ein Einwegpfand bezahlen, etwas für die Umwelt zu tun.



Doch das ist ein Trugschluss: Denn diese Kunststoffflaschen (Pfand: 25 Cent) landen im Müll. Zugleich boomt der Verkauf von Einwegflaschen in Deutschland. Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe (DHU) kommen im Jahr mehr als 15 Milliarden Einweg-PET-Flaschen in den Handel - Tendenz steigend. Mit einem Preis von nur 19 Cent für 1,5 Liter Mineralwasser in diesen Plastikflaschen werden Mehwegflaschen für Verbraucher immer uninteressanter.



Dabei werden nach Angaben der DHU im Schnitt nur etwa ein Drittel der zerknüllten Einweg-Plastikflaschen recycelt - also zu neuen Plastikflaschen verarbeitet. Zugleich landeten zahlreiche Flaschen auch direkt im Müll.