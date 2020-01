Immer häufiger versteigern Behörden ihre ausrangierten Dienstfahrzeuge. Das zeigen Recherchen des MDR-Magazins "Umschau". Das Bundesunternehmen VEBEG etwa übernimmt Versteigerungen für die öffentliche Hand: "Außerhalb der Bundeswehr haben wir von 2015 bis 2019 jährlich zirka 5.000 bis 6.000 Fahrzeuge mit steigender Tendenz verkauft", sagte Geschäftsführer Johannes Pornschlegel.

Millionenerlös mit sächsischen Polizeifahrzeugen

Bildrechte: imago/Bild13 Auch Polizeibehörden versteigern ausgediente Fahrzeuge. In Mitteldeutschland ist die sächsische Polizei Spitzenreiter: So wurden in Sachsen in den vergangenen fünf Jahren 872 Fahrzeuge versteigert. Damit wurden rund 2,3 Millionen Euro eingenommen. In Thüringen waren es im selben Zeitraum 374 Fahrzeuge und 726.773 Euro Erlös. In Sachsen-Anhalt waren es 332 Fahrzeuge. Der Ertrag aus den Versteigerungen ist nur für die Jahre 2015 bis 2017 bekannt, er lag bei etwa 500.000 Euro. Den Angaben der Behörden zufolge, fließen die Einnahmen in den Landeshaushalt.

Chemnitz Spitzenreiter in Mitteldeutschland