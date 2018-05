Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia hat in Deutschland nach eigenen Angaben etwa 7,2 Millionen Kunden - ausschließlich in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. In den restlichen 13 Bundesländern - darunter auch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - ist bereits Vodafone der Hauptanbieter für Kabel-Internet, Fernsehen und Telefon. Vodafone gehört seit 2014 das Netz von Kabel Deutschland und würde mit der Übernahme von Unitymedia auch das verbliebene Kabelfernsehnetz in Deutschland kontrollieren.