Der Skandal Volkswagen hatte im September 2015 auf Druck der US-Umweltbehörden zugegeben, in seine Diesel-Pkw eine illegale Software eingesetzt zu haben. Diese erkennt, ob ein Wagen auf dem Prüfstand steht - und er hält auch nur dann die Abgasgrenzwerte ein. Im normalen Verkehr auf der Straße ist der Schadstoffausstoß um ein Vielfaches höher. Weltweit sind davon mindestens elf Millionen Fahrzeuge betroffen. Die meisten davon fahren in Europa, darunter mehr als zwei Millionen in Deutschland.

Die Anfänge des VW-Skandals reichen Jahre zurück. Im Herbst 2015 war öffentlich geworden, dass Dieselfahrzeuge aus dem VW-Konzern mithilfe einer Software bei Abgastests schummelten. Seitdem hat sich die Lage kaum beruhigt. Sehr zäh verläuft zum einen die versprochene Umrüstung der betroffenen Modelle, aber auch die Aufklärung darüber, wer was wann wusste und wen informierte. Im Bundestag arbeitet ein Untersuchungsausschuss, der nicht nur den Skandal aufarbeiten soll, sondern auch die Verquickung von Autoindustrie und Politik. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Vorstandschef Winterkorn und andere Vorstandsmitglieder. Volkswagen will die Affäre auch selbst aufklären. In den USA wurde Winterkorn inzwischen angeklagt . Das Unternehmen beauftragte damit die US-Kanzlei Jones Day.

VW selbst weiß noch nicht, welche Kosten letztlich auf den Konzern zukommen. Der Absatz ging zwischenzeitlich deutlich zurück, zog zuletzt aber wieder an. Für die Kosten des Skandals hatte Volkswagen in der Jahresbilanz 2015 Rückstellungen von 16,2 Milliarden Euro gebildet. Inzwischen prüft der Konzern, ob er finanzielle Ansprüche gegen Ex-Konzernchef Winterkorn geltend machen kann. Selbst wenn sich VW in den USA mit den Händlern auf Schadenersatz einigen konnte, stehen in den USA, in Deutschland und weiteren Ländern noch Zivilklagen und strafrechtliche Ermittlungen aus. In Deutschland empört die betroffenen Autobesitzer vor allem, dass VW-Autobesitzer in den USA finanziell entschädigt werden sollen, in Deutschland und anderen europäischen Staaten aber nicht.