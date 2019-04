Der jahrelange Wirtschaftsboom in Deutschland wird nach Einschätzung der Bundesregierung in diesem Jahr fast zum Stillstand kommen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier halbierte am Mittwoch die Wachstumsprognose auf 0,5 Prozent. Noch im Januar war die Regierung von 1,0 Prozent Wachstum ausgegangen, im vorigen Herbst sogar noch von 1,8 Prozent.

Kellnerin beim Bedienen in einem Lokal. Bildrechte: IMAGO

Die tragende Säule der Wirtschaft bleibt nach Angaben des Wirtschaftsministers der Konsum. Er rechne damit, dass die erfreuliche Entwicklung am Arbeitsmarkt anhalte, sagte Altmaier.



So sei damit zu rechnen, dass im kommenden Jahr knapp 45,75 Millionen Personen in Lohn und Brot stünden, so viele wie nie zuvor.