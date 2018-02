Der US-Waffenhersteller Remington ist pleite. Die Remington Outdoor Company kündigte an, einen Insolvenzantrag zu stellen. Grund seien hohe Schulden und der rückläufige Absatz von Pistolen, Gewehren und Munition. Der Gläubigerschutz solle helfen, den Schuldenberg abzubauen.

Remington ist eine der größten und ältesten Waffenschmieden in den USA, deren Wurzeln bis in Jahr 1816 zurückreichen. Das Unternehmen sitzt in Madison, North Carolina und hat rund 3.500 Mitarbeiter. Eigentümer ist die Beteiligungsgesellschaft Cerberus, die das Unternehmen 2007 übernommen hatte, aber schon seit Jahren vergeblich versucht, es wieder zu verkaufen.