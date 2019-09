Über den Weltpostverband Gegründet wurde er 1874 auf Vorschlag des deutschen Generalpostdirektors Heinrich von Stephan. Er sorgt dafür, dass jeder Brief weltweit in angemessener Zeit und zu angemessener Bezahlung sein Ziel erreicht. Er regelt also die internationale Zusammenarbeit der Postbehörden und die Rahmenbedingungen des Postverkehrs. Sein Hauptsitz ist Bern in der Schweiz. Derzeit gehören dem Verband 192 Mitgliedsstaaten an.