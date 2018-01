Christine Lagarde, Chefin des IWF, fordert die Verantwortlichen auf zu handeln, solange es der Wirtschaft gut gehe. Bildrechte: dpa

Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), mahnte: "Allzu viele Menschen sind immer noch ausgeschlossen von der Erholung". Nur Minuten zuvor hatte der IWF seine Wachstumsprognose für dieses und das kommende Jahr heraufgeschraubt. Besonders in einem Teil der Entwicklungs- und Schwellenländer käme bei den Menschen nichts von der guten weltwirtschaftlichen Entwicklung an. Ähnliche ginge es auch einigen Menschen in Industrienationen, weil ihre Reallöhne nur mäßig gestiegen seien. Der IWF vermutet darin auch einen Grund für das Erstarken populistischer und nationalistischer Kräfte in den Ländern.