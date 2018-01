Auch in Deutschland sieht Oxfam eine wachsende Ungleichheit. In der Eurozone sei das Vermögen nur noch in Litauen ungleicher verteilt als in der Bundesrepublik. Das Vermögen des reichsten Prozents der deutschen Bevölkerung sei 2017 um 22 Prozent gewachsen, das der ärmsten Hälfte dagegen nur um drei Prozent.