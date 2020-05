Der Bahn zufolge wird derzeit zwar alle drei Wochen ein neuer ICE4 geliefert. Bei den neuen Zügen, die seit 2017 in Betrieb sind, müssten die Werkstätten aber noch Erfahrung gewinnen und bräuchten so mehr Zeit.

Deutlich besser schnitten dagegen die Regionalzüge der Bahn ab. So waren vergangenes Jahr bundesweit lediglich 5,7 Prozent der Regios mindestens sechs Minuten später am Bahnhof als nach Fahrplan vorgesehen. Am pünktlichsten waren sie in Berlin, bei den Flächenländern schnitt Sachsen am besten ab - hier kamen 96,5 Prozent der Regios pünktlich oder mit weniger als sechs Minuten Verspätung an.