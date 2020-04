Nah dran | MDR-Fernsehen | 02.04.2020 | 22:40 Uhr + online first Diagnose unheilbar – Was am Ende zählt

Sie wird sterben, das weiß Ines Volkmann seit ihrem Krebs-Befund. Aber wann, weiß sie nicht. So nimmt sie die Herausforderung an und besinnt sich das erste Mal in ihrem Leben darauf, was sie wirklich will. Mandy Lehm hat sie für die Nah dran-Reportage ein halbes Jahr lang begleitet.