Als sich im Oktober 1989 Tausende auf die Straße trauten, reagierten Polizei und Stasi brutal. Die Situation drohte zu eskalieren. Riccardo Barkawitz war 18 Jahre, als er mit 25 weiteren Gefreiten des Wachregiments der Staatssicherheit vor 10.000 Demonstranten stand. Frank Ebert war damals 19 und gehörte zur Jugendopposition in der DDR. Mit anderen hat er in der Gethsemanekirche Mahnwachen organisiert. 25 Jahre später wollen sie über ihre verschiedenen Lebenswege reden.

Rick Barkawitz ist als jüngstes von fünf Kindern in Döbeln, einer Kleinstadt nicht weit von Leipzig entfernt, aufgewachsen. Ricks Vater hat fast 30 Jahre lang für das Ministerium der Staatssicherheit in der Kreisdienststelle Döbeln gearbeitet. Es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass einer der drei Söhne ebenfalls Stasi-Offizier werden musste. Schon in der achten Klasse wurde mit Rick das erste Bewerbungsgespräch geführt.