Gibt es Charakterzüge bei mir, die von ihm stammen? Also alles so diese Dinge. Aber vor allem zu wissen: wer ist das? Was hat ihn damals bewegt, das zu machen. Wie denkt er vielleicht darüber, das gemacht zu haben. Macht er sich überhaupt Gedanken darüber? Lebt er eventuell überhaupt nicht mehr. Also einfach so viel wie möglich erfahren, was man über ihn herausbekommen könnte.

Jörg Seerig