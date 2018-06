Nah dran - Die Reportage | MDR FERNSEHEN | 14.06.2018 | 22.35 Uhr Die Soldatin - Eine Frau will an die Front

Eine Reportage von Katrin Wolf und Lutz Näkel

In einem Einsatzkameratrupp will Nora Bach Sliwinski aus Krisengebieten berichten. Doch der Ruf an die Front bleibt vorerst aus. Eine Nervenprobe für die Soldatin und bekennende Christin.