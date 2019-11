Obwohl die meisten Menschen angeben, dass ihnen Treue in einer Partnerschaft am Wichtigsten ist, geht fast jeder Dritte mindestens einmal im Leben fremd. Und neben den berühmten Ausrutschern, steckt so manch einer oder manch eine auch jahrelang in Affären. Die müssen gut geplant und ausgeführt sein, damit die Sache geheim bleibt. Denn fremd zu gehen ist Betrug.

Auch wenn es dabei um einen moralischen Grenzübertritt geht, der keine strafrechtlichen Folgen hat – bleibt es trotzdem für eine Partnerschaft meist nicht folgenlos. Wir sind nah dran an einer Agentur, die Alibis für den Seitensprung verschafft. Und wollen wissen: Wie funktioniert eine Geschäftsidee, die davon existiert, moralische Verbote auszuhebeln? Und wir fragen Kunden, warum sie betrügen und wie es sich in einer professionell durchdachten Parallel-Beziehung lebt.

Sie waren fast 40 Jahre verheiratet und selbst nach dem Tod ist er immer noch da: Eva hat die Urne mit der Asche ihres Mannes zuhause bei sich im Wohnzimmer stehen. Das gibt ihr Trost, hilft, den Verlust zu ertragen. Was für sie wichtig ist, ist in Deutschland verboten. Hierzulande gibt es den gesetzlich geregelten "Friedhofszwang". Das bedeutet: die sterblichen Überreste müssen an einem dafür vom Gesetzgeber vorgesehenen Ort bestattet werden. Das Gesetz schließt See- und Friedwaldbestattungen ein. Aber die Urne mit der Asche zuhause aufbewahren oder im eigenen Garten verstreuen - das ist ein Straftatbestand! Eva erzählt, was es für sie bedeutet, ihren Mann so nah bei sich zu haben und warum sie dafür eine Strafe auf sich nehmen würde.