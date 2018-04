Richard Spillner Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Sonntag vor Ostern feiern Christen den Palmsonntag. Der Tag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem, der gleichzeitig der Beginn seines Leidensweges, seiner Passion war. Bis heute werden diese Tage des Leidens in sogenannten Passionsspielen szenisch dargestellt. Am berühmtesten sind wohl die Passionsspiele in Oberammergau.



Was für die Bayern Oberammergau, dass ist in Mitteldeutschland Heiligenstadt. Hier gibt es so eine Art Passionsspiel bereits seit 400 Jahren, und zwar die Palmsonntagsprozession. Die UNESCO hat diese einzigartige religiöse Szenerie inzwischen als immaterielles Weltkulturerbe eingestuft. Die Eichsfelder haben es geschafft, die Tradition gegen alle Widerstände und Diktaturen beizubehalten. "Nah dran" begleitet einen jungen Mann, Azubi Richard Spillner. Er ist in der dritten Generation zum ersten Mal als Mitwirkender dabei - ein Privileg, das immer vom Vater an den Sohn weitergegeben wird.