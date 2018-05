Alkohol - Kein Thema? 1,8 Millionen Menschen in Deutschland gelten als alkoholabhängig. Nur etwa zehn Prozent von ihnen unterziehen sich einer Therapie - und das oft erst spät nach zehn bis 15 Jahren Abhängigkeit. Täglich sterben 200 Menschen in Deutschland an den Folgen von Alkoholmissbrauch. Das sind übrigens 100 mal mehr als durch illegale Drogen. Noch gibt es also keinen Grund zur Entwarnung, auch wenn die Zahlen für den Alkoholkonsum in Deutschland insgesamt seit Jahren rückläufig sind. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK