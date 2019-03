Ein Jahr später hat Lisa die Chemotherapie hinter sich, regelmäßig stehen Kontrolluntersuchungen an. Mit Oliver versucht sie, zurück in die Normalität zu finden. Sie eröffnet einen Instagram-Account und macht ihre Krankheit öffentlich. Es hilft ihr, besser mit ihrer Krankheit umgehen zu können. Auf ihrem Blog zeigt sie auch Fotos, auf denen sie ohne Haare zu sehen ist. Damit will sie anderen Krebs-Patienten Mut machen, sich nicht zu verstecken, sondern aktiv am Leben teilzuhaben.