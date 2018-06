Das Salz hatte den Bischofferödern über fast ein Jahrhundert hinweg ihre Identität gegeben. Schon um 1900 wurden in der Region durch Probebohrungen reiche Kalisalzlagerstätten nachgewiesen und mit dem Aufbau erster Schachtanlagen und der erforderlichen Infrastruktur begonnen. Für die DDR war der Schacht "Thomas Müntzer" in Bischofferode ein Vorzeigebetrieb und eine sichere Devisenquelle für den chronisch klammen Staatshaushalt. Etwa 1.800 Menschen wurden dort beschäftigt. Das Salz bestimmte das Leben von ganzen Familien über Generationen hinweg, der Schacht war zweite Heimat.

Die Reste eines einst 40 Meter hohen Förderturmes liegen nach der Sprengung am 12.09.1996 auf dem Gelände des ehemaligen Kaliwerkes Bischofferode. Bildrechte: dpa

Nach der Wende brach die für sicher gehaltene Welt mit einem Schlag zusammen. Die ostdeutsche Kali-Industrie sollte mit der westdeutschen fusionieren - das Ende von Bischofferode wurde im Dezember 1992 durch die Treuhand besiegelt. So teilte das Kaliwerk das gleiche Schicksal vieler andere Großbetriebe im Osten. Für die Menschen in Bischofferode und der Umgebung war das dennoch ein besonderer Schock: Denn mit der Schließung fielen nicht nur Hunderte Arbeitsplätze weg, es ging genauso eine Ära zu Ende, die Identität der Region wurde erschüttert.



Wut, Verzweiflung und Resignation entlud sich in massiven Protesten. 1993 kämpften die Kumpel ein Jahr lang um ihre Arbeit. Seinen dramatischen Höhepunkt erreichte der Protest im Sommer, als zwölf Bergschachtarbeiter über Wochen in den Hungerstreik traten.