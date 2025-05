Unter dem Motto „Ist es wichtig, woher ich komme?“ beschäftigt sich der MDR in seinen Angeboten diesmal damit, wie Herkunft uns prägt und über unsere Chancen entscheidet. Alle Angebote bündelt der MDR unter Diversity-Tag 2025: Gemeinsam sind wir Vielfalt! | MDR.DE

Olaf Heilemann, MDR-Vielfaltsmanager: „Vielfalt ist für uns kein Schlagwort, sondern ein zentraler Anker unserer Unternehmenskultur. Vielfalt stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, fördert Inklusion und bereichert unsere Programme, Perspektiven und Teams. Das wollen wir zum Diversity-Tag nicht nur im MDR, sondern in der gesamten ARD sichtbar machen. Als öffentlich-rechtlicher Rundfunk tragen wir eine besondere Verantwortung, die Vielfalt unserer Gesellschaft abzubilden – nach innen wie nach außen. Der Diversity-Tag erinnert uns daran, dass echte Teilhabe nur gelingt, wenn wir Unterschiede wertschätzen und gemeinsam an einer offenen, respektvollen Arbeits- und Lebenswelt arbeiten.“

Mit dem alljährlichen Diversity-Tag rückt der MDR die gesellschaftliche Vielfalt besonders ins Blickfeld. Zum diesjährigen Aktionstag rund um den 27. Mai macht der MDR erneut auf seine vielfältigen und inklusiven Angebote aufmerksam. Unter anderem mit der Doku „Tan Cağlar – Ein getürkter Deutscher” , die ab sofort in ARD Mediathek abgerufen werden kann. Darin erzählt der Comedian, Host von „Selbstbestimmt“ und Schauspielstar der vom MDR produzierten ARD-Serie „In aller Freundschaft“, über seine kulturelle Identität als Deutscher, der in einer türkischen Familie aufgewachsen ist.

Der MDR schließt sich zudem der QUEER-Reihe in der ARD an. Als Initiator der Reihe zeigt der rbb bereits seit 2018 eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm. Der MDR ergänzt den queeren Filmsommer in diesem Jahr mit dem Film „Norwegian Dream“, einer mitreißenden schwulen Liebesgeschichte vor der atemberaubenden Kulisse der norwegischen Fjord-Landschaft.