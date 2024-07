Die Doku und ein begleitender Podcast sind ab dem 25. Juli abrufbar in der ARD Mediathek und ARD Audiothek.

Hochkaräter zum Saisonstart: Mit dem Halleschen FC und dem Chemnitzer FC bestreiten zwei ambitionierte Traditionsteams das Auftaktspiel. Vor allem für den Absteiger aus Halle soll die Saison in der Regionalliga nur ein kurzes Intermezzo sein. Allerdings steigt der Meister in diesem Jahr nicht direkt auf, muss sich in zwei Aufstiegsspielen gegen den Tabellenersten aus der Regionalliga Nord behaupten.

MDR-Sportchef Raiko Richter freut sich auf einen spannenden Saisonauftakt: „Beide Teams haben schon Jahre 3. Liga gespielt und wollen sicherlich mittelfristig auch wieder dahin zurück. Wir sind sehr froh, den Fußballfans im Osten dieses Spiel live zeigen zu können. Die Regionalliga Nordost mit vielen Traditionsvereinen ist die attraktivste Regionalliga Deutschlands und deshalb auch weiterhin ein Programmschwerpunkt über alle Ausspielwege von ‚Sport im Osten‘.“

Weiterhin zeigt der MDR auch ausgewählte Spiele der 3. Liga: Mit Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden (4.8., 13.15 Uhr) und VfL Osnabrück gegen FC Erzgebirge Aue (10.8., 14 Uhr) stehen bereits die ersten Live-Übertragungen fest.

Damit alle Fans an den Fußballübertragungen des MDR uneingeschränkt teilhaben können, testet der MDR ab dieser Saison einen neuen Service: Während bisher ausschließlich die Spiele im MDR-Fernsehen und im Programm-Livestream untertitelt wurden, bietet der MDR künftig auch für die exklusiven Eventlivestreams auf mdr.de eine Untertitelung. Diese wird mit Hilfe eines KI-gesteuerten Programms automatisch generiert. Ein weiterer Schritt in Richtung „Digitale Barrierefreiheit“: bereits knapp 90% der MDR-Videos in der ARD Mediathek sind untertitelt.

Doku und Podcast-Reihe über den Chemnitzer FC

Vor gut einem Jahr steht der Chemnitzer FC vor dem Abgrund. Der gesamte Vorstand ist zurückgetreten, in der Kasse klafft ein Loch von fast einer Million Euro. Keine Führung, kein Geld, keine Spieler und dazu immer noch rechtsextreme Strukturen in der Fanszene. In dieser fast aussichtslosen Lage nehmen ein paar CFC-Fans ihr himmelblaues Herz in beide Hände und wagen die Rettungsaktion – eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Tatsächlich vollzieht der Verein in rasantem Tempo eine kaum für möglich gehaltene Wandlung. Diese Wandlung hat der MDR-Investigativ-Journalist Peer Vorderwülbecke aus nächster Nähe beobachtet – über ein ganzes Jahr hinweg. Entstanden ist die 45-minütige Dokumentation „Mit himmelblauem Herz – der Neustart des Chemnitzer FC.“