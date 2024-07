Drehstart ist im Oktober dieses Jahres; gedreht wird in Dreh-Blöcken bis zum Frühsommer 2025 – sowohl im Leipziger Zoo als auch erstmals in weiteren Zoos in Thüringen und Sachsen. Die ausgewählten Jugendlichen werden wochenweise zum Praktikum in die verschiedenen Zoos eingeladen. Sie leben gemeinsam in einer Zoo-WG – ohne Eltern – zusammen, lernen den Zoo in all seinen Facetten kennen und erhalten einzigartige Einblicke in den Alltag der Tierpflegerinnen und Tierpfleger.