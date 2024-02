„Beyond Fashion“ taucht ein in die Welt der Menschen, für die Mode ein Lebensgefühl ist und ein Weg, ihre Identität auszudrücken. Avi Jakobs, unter anderem bekannt aus der Netflix-Serie „Queer Eye Germany“, führt uns erneut in eine Community von Designschaffenden und Modebegeisterten, die gesellschaftlichen Herausforderungen mit kreativen Ideen entgegentreten.

Bildrechte: ARD Kultur/Valentin Waibel

Gemeinsam mit Expertinnen und Experten und Prominenten gibt die Serie Einblicke in die Modewelt von High Fashion bis Hype-Culture in der deutschen Hip-Hop- und Rap-Szene und behandelt Themen, die uns alle angehen. Dabei spricht z.B. Model Stefanie Giesinger (GNTM-Gewinnerin und Podcasterin) über mentale Gesundheit in der Branche, Schauspielerin Ruby O. Fee erzählt von ihrem Faible für Fetischmode und Jennifer Weist, die Frontfrau der Rockband „Jennifer Rostock“, über freizügige Outfits, die ein feministisches Statement setzen. Olexesh und Celo & Abdi sprechen über den Einfluss bekannter Rapperinnen und Rapper auf Modetrends und die Bedeutung von Fashion im Hiphop.