Jede Folge präsentiert neue Gesichter, Spots und Kulturstätten der Stadt. „Blende & Beton – Kulturhauptstadt Chemnitz“ ist ab 27. Mai in der ARD Mediathek und bei ardkultur.de zu sehen.

Mit seinen Porträt- und Konzertaufnahmen hat sich der 36-jährige Fotograf Philipp Gladsome einen Namen in der deutschen Musiklandschaft gemacht. Er begleitet Bands wie Kraftklub, K.I.Z. oder Silbermond mit der Kamera und bringt Persönlichkeiten wie Matthias Schweighöfer, Casper und Loredana vor die Linse. Im Kulturhauptstadtjahr kehrt der gebürtige Karl-Marx-Städter – heute Wahl-Berliner – zurück in seine Heimatstadt Chemnitz, die seit der politischen Wende 1990 wieder ihren historischen Namen trägt. Ganz im Sinne des Kulturhauptstadt-Mottos „C the Unseen“ will er Chemnitz aus neuen Blickwinkeln erkunden.Dafür lädt er Fotografinnen und Fotografen ein, gemeinsam mit ihm die Stadt zu entdecken – von der Architektur bis zur Clubkultur. Jede Folge der Serie eröffnet einen frischen Blick auf Chemnitz und zeigt die Stadt in ihren überraschenden Facetten.

Folge 1: Der Look der Stadt

Bildrechte: ARD Kultur/i&u Philipp Gladsome lädt den bekannten Architektur-Fotografen Konrad Langer ein, um einen ersten Eindruck seiner Stadt einzufangen: Zwischen Skatepark und Ostmoderne treffen sie auf Profi-Basketballer des Bundesligisten Chemnitzer NINERS, Breaker und Hip-Hop-Tänzerinnen und -Tänzer, u.a. von der erfolgreichen Crew „The Saxons“. Gemeinsam entdecken sie die Gebäude und Gesichter aus Konrads Perspektive und tauchen zum Abschluss in Philipps zweites Wohnzimmer ein – beim Ätna-Konzert im Atomino.

Folge 2: Der Sound der Stadt

Bildrechte: ARD Kultur/i&u In der zweiten Folge widmet sich Philipp Gladsome seinen Wurzeln: Musik und Clubkultur „made in Chemnitz“. In einer alten Industriehalle trifft er die Indie-Pop-Band „Tränen“ seines langjährigen Freunds und Kraftklub-Gitarristen Steffen Israel zum Bandfoto. Gemeinsam mit Regisseurin und Fotografin Jen Krause zieht er vom Plattenbauviertel weiter ins pulsierende Chemnitzer Nachtleben – unter anderem zu den DJs Tiner und Em.Aevi im Transit im Kulturbahnhof. Ein Zwischenstopp führt sie zur Band „Blond“, die mitten in den Vorbereitungen zu ihrem neuen Album steckt.

Folge 3: Die Bühnen der Stadt