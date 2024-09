Für den Film hat eine KI aus den Zuschreibungen diverser Printmedien in den letzten Jahrzehnten Bilder vom medialen Image der Ostdeutschen generiert. Produziert wurde die Dokumentation von der mitteldeutschen Produktionsfirma Hoferichter & Jacobs. Sie ist ab dem 3. Oktober in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 10. Oktober um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.