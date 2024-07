Bildrechte: Harald Mohr/bildpool

MDR | 11.07.2024 „Schau in meine Welt!“: Dreharbeiten für MDR-Episode „Lenny auf dem Hochseil“ (AT) in vollem Gange

Es geht hoch hinaus: Derzeit laufen in Thüringen die Dreharbeiten für eine neue „Schau in meine Welt!“-Folge. Die Episode „Lenny auf dem Hochseil“ (AT) ist eine Produktion des MDR für das KiKA-Doku-Format „Schau in meine Welt!“, in dem Kinder ihre Lebenswelten zeigen und ihre Träume teilen.