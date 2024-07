Bildrechte: MDR/Polyphon/Oliver Feist

MDR | 16.07.2024 Fortsetzung für den „DonnerstagsKrimi“ aus Thüringen: Dreharbeiten für „Tod am Rennsteig – Haus der Toten (AT)“

Nach dem Erfolg des Pilotfilms ist die erste Klappe für eine neue Folge von „Tod am Rennsteig“ geschlagen. Noch bis 6. August stehen u.a. Kristin Suckow, Bernhard Conrad und Anne-Katrin Gummich für „Haus der Toten“ (AT) vor der Kamera. Gedreht wird in Bad Liebenstein, Erfurt und Umgebung.