Im Mittelpunkt der dritten Staffel stehen die Themen „Artenschutz“ und „nachhaltiger Zoo“. Dazu werden die Teens Max (15) aus Kelkheim, Mila (15) aus Leipzig, Anton (16) aus Leipzig, Jora (14) aus Bad Münstereifel, Jakob (13) aus Durach und Vivian (15) aus Recklinghausen neben dem Zoo Leipzig auch andere Zoos kennenlernen. Nach den Dreharbeiten im Zoo Erfurt freuen sich die Pflegerinnen und Pfleger in Limbach-Oberfrohna auf die neuen „ETK“-Teens vom 31.03.2025 bis 05.04.2025. Im Zoo Leipzig werden die Sechs im Mai 2025 kräftig mithelfen und vom 02.06. bis 07.06.2025 geht es für die Zoo-Praktikantinnen und -Praktikanten noch einmal nach Erfurt.

Bildrechte: MDR/Cine Impuls Leipzig/Mildred Schmidt

„Ich würde gerne Tierpflegerin werden. Und hab mir die erste Staffel von ,Elefant, Tiger und Kids` angeschaut. Das hat mir so gut gefallen, dass ich mich beworben habe. Und ich bin so mega happy, dass es geklappt hat. “Mein erster Drehtag im Zoo Erfurt war super spannend und aufregend. Wir haben bulgarische Langhaar-Ziegen eingefangen. Dann Fotos gemacht für einen Ziegenkatalog. War gar nicht so leicht, dafür aber lustig.“