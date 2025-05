80 Jahre nach Kriegsende verfolgt eine neue Ausgabe der MDR-Reihe „exactly“ die Spuren von Mengele und findet eine brisante Akte in Argentinien… – zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek; thematisiert wird die „Geheimakte Mengele“ darüber hinaus bei „Fakt“ am 6. Mai, ab 21.45 Uhr im Ersten.