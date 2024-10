In dieser 30-minütigen Fortsetzung von Maxims Geschichte hinterfragt der Reporter den Sozialstaat und sucht eine Antwort darauf, warum Maxim keine staatliche Hilfe weiterbringt. Die neue Folge ist ab sofort in der ARD-Mediathek und ab 17 Uhr auf YouTube bei „MDR Investigativ“ sowie am 23. Oktober um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.