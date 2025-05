Bildrechte: MDR/Michaela Reith

Führerschein-Abzocke oder reale Preise? Was steckt hinter den Kosten für die Fahrerlaubnis und wie lassen sie sich senken? Diesen Fragen geht die neue Folge der MDR-Reportagereihe „exactly“ nach. Zu sehen ist der Film von Michaela Reith ab sofort in der ARD Mediathek und ab 17.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“ sowie am 14. Mai um 21.15 Uhr im MDR-Fernsehen.